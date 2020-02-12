О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Форвард

Форвард

Альбом  ·  2020

Королевский цветок

#Русский рэп#Хип-хоп
Форвард

Артист

Форвард

Релиз Королевский цветок

#

Название

Альбом

1

Трек Is Young

Is Young

Форвард

Королевский цветок

3:24

2

Трек Химия

Химия

Форвард

Королевский цветок

3:08

3

Трек Love Is

Love Is

Форвард

Королевский цветок

4:42

4

Трек Моллюсками

Моллюсками

Форвард

Королевский цветок

4:39

5

Трек Мишени

Мишени

Форвард

Королевский цветок

2:31

6

Трек Purple Sky

Purple Sky

Форвард

Королевский цветок

3:20

7

Трек Амарула

Амарула

Форвард

Королевский цветок

3:09

8

Трек Витамином

Витамином

Форвард

Королевский цветок

3:43

9

Трек Королевский цветок

Королевский цветок

Форвард

Королевский цветок

3:01

10

Трек Стая

Стая

Форвард

Королевский цветок

4:12

11

Трек Аналог

Аналог

Форвард

Королевский цветок

3:15

Информация о правообладателе: F-EX Records
Волна по релизу

