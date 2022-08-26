О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: Александр Карташ
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз А я не верю
А я не верю2024 · Сингл · Александр Карташ
Релиз На вершине пирамиды
На вершине пирамиды2024 · Сингл · Александр Карташ
Релиз Дети северных улиц
Дети северных улиц2024 · Сингл · Александр Карташ
Релиз Скоро
Скоро2024 · Сингл · Александр Карташ
Релиз Моя первая школьная
Моя первая школьная2023 · Сингл · Александр Карташ
Релиз А давай мы с тобой
А давай мы с тобой2022 · Сингл · Александр Карташ
Релиз Перекати поле
Перекати поле2022 · Сингл · Александр Карташ
Релиз Перекатиполе
Перекатиполе2022 · Сингл · Александр Карташ

Похожие артисты

Александр Карташ
Артист

Александр Карташ

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож