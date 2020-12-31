О нас

Some Villian

Some Villian

Сингл  ·  2020

Джин

#Русский рэп#Хип-хоп
Some Villian

Артист

Some Villian

Релиз Джин

#

Название

Альбом

1

Трек Джин

Джин

Some Villian

Джин

1:47

Информация о правообладателе: F-EX Records
Волна по релизу

Волна по релизу


Другие альбомы исполнителя

Релиз Не падаю вниз я
Не падаю вниз я2025 · Сингл · Some Villian
Релиз Мой флоу
Мой флоу2025 · Сингл · Some Villian
Релиз Не строй из себя того
Не строй из себя того2025 · Сингл · Some Villian
Релиз Залитаю на бит
Залитаю на бит2025 · Сингл · Some Villian
Релиз Я разъебу тебя в кашу
Я разъебу тебя в кашу2024 · Сингл · Some Villian
Релиз Мой мир в огне
Мой мир в огне2023 · Сингл · Some Villian
Релиз Твои глаза во тьме
Твои глаза во тьме2023 · Сингл · Some Villian
Релиз Спасибо тебе любовь моя
Спасибо тебе любовь моя2023 · Сингл · Some Villian
Релиз Не могу
Не могу2023 · Сингл · Some Villian
Релиз Мой Сленг
Мой Сленг2023 · Сингл · Some Villian
Релиз Кто как и я
Кто как и я2023 · Сингл · Some Villian
Релиз Вокруг туман
Вокруг туман2022 · Сингл · Some Villian
Релиз Tokyo ghoul
Tokyo ghoul2022 · Альбом · Some Villian
Релиз Jason Villian
Jason Villian2022 · Сингл · Some Villian

