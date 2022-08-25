О нас

Информация о правообладателе: ЭТ
Волна по релизу
Другие альбомы исполнителя

Релиз Я - воин!
Я - воин!2025 · Сингл · ЭльТруски
Релиз Если жизнь играет с нами
Если жизнь играет с нами2024 · Сингл · ЭльТруски
Релиз Покоряя Монблан
Покоряя Монблан2024 · Сингл · ЭльТруски
Релиз Он уходит
Он уходит2024 · Сингл · ЭльТруски
Релиз Живой
Живой2023 · Сингл · ЭльТруски
Релиз Кашмир
Кашмир2023 · Альбом · ЭльТруски
Релиз Танец Огня
Танец Огня2023 · Сингл · ЭльТруски
Релиз Много лет тому назад
Много лет тому назад2023 · Сингл · ЭльТруски
Релиз Предвестник нового времени
Предвестник нового времени2023 · Сингл · ЭльТруски
Релиз Бей в бубен, шаман!
Бей в бубен, шаман!2023 · Сингл · ЭльТруски
Релиз Who are you
Who are you2023 · Сингл · ЭльТруски
Релиз Поцелуй Солнца
Поцелуй Солнца2023 · Сингл · ЭльТруски
Релиз Эфир Первобытных Рукописей
Эфир Первобытных Рукописей2023 · Альбом · ЭльТруски
Релиз Рукописи
Рукописи2023 · Альбом · ЭльТруски

Похожие артисты

ЭльТруски
Артист

ЭльТруски

Середина
Артист

Середина

Лазерсон
Артист

Лазерсон

Meldis
Артист

Meldis

Б. Гребенщиков
Признан иноагентом

Б. Гребенщиков

Monika Kurza
Артист

Monika Kurza

Акустические Ботинки
Артист

Акустические Ботинки

Pārcēlāji
Артист

Pārcēlāji

Северо-Восток
Артист

Северо-Восток

Lyudmila Gurchenko
Артист

Lyudmila Gurchenko

Начало века
Артист

Начало века

ВИА Романтики
Артист

ВИА Романтики

Dzharahov
Артист

Dzharahov