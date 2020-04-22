О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Rudi

Rudi

,

LORIDE

Сингл  ·  2020

Барби

Контент 18+

#Русский рэп#Хип-хоп

1 лайк

Rudi

Артист

Rudi

Релиз Барби

#

Название

Альбом

1

Трек Барби

Барби

LORIDE, RUDI

Барби

2:18

Информация о правообладателе: F-EX Records
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Way
Way2025 · Сингл · Rudi
Релиз Rudi
Rudi2025 · Сингл · Rudi
Релиз The Right Choice
The Right Choice2025 · Сингл · Rudi
Релиз Недостойный
Недостойный2025 · Сингл · Rudi
Релиз Letdown
Letdown2025 · Сингл · Rudi
Релиз Deal
Deal2025 · Сингл · Rudi
Релиз Корона 2
Корона 22025 · Сингл · Rudi
Релиз Корона
Корона2025 · Сингл · Rudi
Релиз Свет
Свет2025 · Сингл · Rudi
Релиз Storm
Storm2025 · Сингл · Rudi
Релиз Palace
Palace2025 · Сингл · Rudi
Релиз Потерянный
Потерянный2025 · Сингл · Rudi
Релиз Summer
Summer2025 · Сингл · Rudi
Релиз Rudi Renew
Rudi Renew2025 · Сингл · Rudi

Похожие альбомы

Релиз Blondyna
Blondyna2023 · Сингл · Pozytywnie Albo Wcale
Релиз Mistichards
Mistichards2024 · Альбом · MCXVAME
Релиз Suffering From Success
Suffering From Success2013 · Альбом · DJ Khaled
Релиз MIDNIGHT
MIDNIGHT2025 · Сингл · BLVCKVICH
Релиз Yasak Elma (Orijinal Dizi Müzikleri Vol. 2)
Yasak Elma (Orijinal Dizi Müzikleri Vol. 2)2021 · Альбом · Ercument Orkut
Релиз Boogie Nights - Musical
Boogie Nights - Musical2010 · Альбом · Various Artists
Релиз Первая весна
Первая весна2025 · Сингл · Сергей Губин
Релиз Живая вода
Живая вода2020 · Альбом · ТИТЕСТЕР
Релиз Холод истин
Холод истин2020 · Альбом · ТИТЕСТЕР
Релиз Бронежилет
Бронежилет2024 · Сингл · Kulikova
Релиз WOLKE808
WOLKE8082024 · Альбом · Oro
Релиз NOMAD
NOMAD2024 · Сингл · Саша Декстер
Релиз Tuttodunfiato
Tuttodunfiato2020 · Альбом · I Musici Pugliesi
Релиз Nous
Nous2025 · Альбом · MCXVAME

Похожие артисты

Rudi
Артист

Rudi

Hossein Alizadeh
Артист

Hossein Alizadeh

Kibariye
Артист

Kibariye

Сапфир
Артист

Сапфир

Milad Derakhshani
Артист

Milad Derakhshani

Zeki Muren
Артист

Zeki Muren

Şeref Altınbaş
Артист

Şeref Altınbaş

Успокаивающие звуки
Артист

Успокаивающие звуки

Arjit Singh
Артист

Arjit Singh

Глубокий сон
Артист

Глубокий сон

Giorgi Tsereteli
Артист

Giorgi Tsereteli

Anupama Deshpande
Артист

Anupama Deshpande

Спящий ребенок
Артист

Спящий ребенок