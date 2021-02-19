Информация о правообладателе: F-EX Records
Сингл · 2021
GHETTOROCHROMIA
Контент 18+
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
ГОРЧИЦА2025 · Сингл · BayWay
Фродо Бэггинс (prod. by PLVSTIC, ubq)2025 · Сингл · BayWay
TRIKOTAJ (prod. by PLVSTIC)2025 · Сингл · BayWay
КАТАРАКТА2024 · Сингл · BayWay
РЖАВЧИНА (prod. by frettypool, mentra, ubq)2024 · Сингл · BayWay
Total Overdose2023 · Сингл · Pure Shade
Из одной в другую (prod. by kolkie)2023 · Сингл · BayWay
K.O2023 · Сингл · BayWay
МУЗЫКА ЗАТРАТ2023 · Альбом · BayWay
Не забудь (prod. by BlackSurfer)2021 · Сингл · BayWay
GHETTOROCHROMIA2021 · Сингл · BayWay
Паранойя2020 · Альбом · Codx