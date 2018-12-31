О нас

Young Vio

Young Vio

Сингл  ·  2018

Cold World

Контент 18+

#Хип-хоп
Young Vio

Артист

Young Vio

Релиз Cold World

#

Название

Альбом

1

Трек Я как будто бы тут

Я как будто бы тут

Young Vio

Cold World

2:10

2

Трек MRZ

MRZ

Young Vio

Cold World

2:59

3

Трек Friend

Friend

Young Vio

Cold World

2:42

Информация о правообладателе: F-EX Records
