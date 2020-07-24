О нас

VERES

VERES

Сингл  ·  2020

Coronaveres

Контент 18+

#Хип-хоп
VERES

Артист

VERES

Релиз Coronaveres

#

Название

Альбом

1

Трек Тёлка с макдака

Тёлка с макдака

VERES

Coronaveres

3:22

2

Трек Flexatron

Flexatron

VERES

,

Shiny Ruby

Coronaveres

3:27

3

Трек Бандит

Бандит

VERES

Coronaveres

2:54

Информация о правообладателе: F-EX Records
Волна по релизу

