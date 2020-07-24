Информация о правообладателе: F-EX Records
Сингл · 2020
Coronaveres
Контент 18+
Другие альбомы исполнителя
Не грустно2023 · Сингл · VERES
Wait2022 · Сингл · VERES
Разъёб (prod. by CLONNEX & vacemadest)2021 · Сингл · VERES
Опять в Москве (Prod. by 17)2021 · Сингл · VERES
Оставайся собой2021 · Сингл · VERES
Вписка, Pt.2 (Prod. by Ocean B & RedLightMuzik)2021 · Сингл · VERES
Coronaveres2020 · Сингл · VERES
Deadboy2019 · Сингл · VERES