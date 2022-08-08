О нас

Альбом  ·  2022

2D WRLD Album

#Электроника
P X L T E R G E I S T

Артист

P X L T E R G E I S T

Релиз 2D WRLD Album

#

Название

Альбом

1

Трек ROBOTS TAKE OVER THE WORLD Intro

ROBOTS TAKE OVER THE WORLD Intro

P X L T E R G E I S T

2D WRLD Album

0:18

2

Трек GAMES 002

GAMES 002

P X L T E R G E I S T

2D WRLD Album

1:54

3

Трек GAME OVER

GAME OVER

P X L T E R G E I S T

2D WRLD Album

0:56

4

Трек BLASTY

BLASTY

P X L T E R G E I S T

2D WRLD Album

1:10

5

Трек DEMXNS II Part. 2

DEMXNS II Part. 2

P X L T E R G E I S T

2D WRLD Album

1:19

6

Трек I L∅∇ℇ ℧

I L∅∇ℇ ℧

P X L T E R G E I S T

2D WRLD Album

3:13

7

Трек SKELETON DANCE

SKELETON DANCE

P X L T E R G E I S T

2D WRLD Album

2:06

8

Трек MONSTER

MONSTER

P X L T E R G E I S T

2D WRLD Album

1:07

9

Трек REAL WRLD

REAL WRLD

P X L T E R G E I S T

2D WRLD Album

1:30

10

Трек Time Travel

Time Travel

P X L T E R G E I S T

2D WRLD Album

1:33

11

Трек BRAIN CONTROL

BRAIN CONTROL

P X L T E R G E I S T

2D WRLD Album

0:24

12

Трек WAKE UP ME

WAKE UP ME

P X L T E R G E I S T

2D WRLD Album

0:46

13

Трек 2D WRLD

2D WRLD

P X L T E R G E I S T

2D WRLD Album

2:14

14

Трек DISNEYLAND

DISNEYLAND

P X L T E R G E I S T

2D WRLD Album

1:36

15

Трек HIDE & SICK

HIDE & SICK

P X L T E R G E I S T

2D WRLD Album

2:03

16

Трек EX∅RCISM

EX∅RCISM

P X L T E R G E I S T

2D WRLD Album

1:36

17

Трек SUPERDEVIL

SUPERDEVIL

P X L T E R G E I S T

2D WRLD Album

0:44

18

Трек CrashBlock

CrashBlock

P X L T E R G E I S T

2D WRLD Album

3:52

Информация о правообладателе: P X L T E R G E I S T
