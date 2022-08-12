О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023.

АртериЯ

АртериЯ

Альбом  ·  2022

Новая Жизнь

Контент 18+

#Альтернативный рок

6 лайков

АртериЯ

Артист

АртериЯ

Релиз Новая Жизнь

#

Название

Альбом

1

Трек Без названия

Без названия

АртериЯ

Новая Жизнь

2:46

2

Трек Новая жизнь

Новая жизнь

АртериЯ

Новая Жизнь

3:35

3

Трек Ветер

Ветер

АртериЯ

Новая Жизнь

3:55

4

Трек Пищевая цепь

Пищевая цепь

АртериЯ

Новая Жизнь

4:31

5

Трек Кладбищенские сказки

Кладбищенские сказки

АртериЯ

Новая Жизнь

3:02

6

Трек Наш мир

Наш мир

АртериЯ

Новая Жизнь

3:00

7

Трек Адреналин

Адреналин

АртериЯ

Новая Жизнь

3:54

8

Трек Ненавижу

Ненавижу

АртериЯ

Новая Жизнь

3:45

9

Трек Меня вообще кто-то слышит?

Меня вообще кто-то слышит?

АртериЯ

Новая Жизнь

4:30

10

Трек Я не могу

Я не могу

АртериЯ

Новая Жизнь

4:57

11

Трек Ещё не всё потеряно

Ещё не всё потеряно

АртериЯ

Новая Жизнь

3:25

12

Трек Ещё не всё потеряно Acoustic Version

Ещё не всё потеряно Acoustic Version

АртериЯ

Новая Жизнь

3:30

Информация о правообладателе: RU.MEDIA
