АЛЕКСИД

АЛЕКСИД

Альбом  ·  2022

Алексид

#Альтернативный рок
АЛЕКСИД

Артист

АЛЕКСИД

Релиз Алексид

#

Название

Альбом

1

Трек Интро

Интро

АЛЕКСИД

Алексид

1:21

2

Трек Добро пожаловать

Добро пожаловать

АЛЕКСИД

Алексид

3:52

3

Трек Мои демоны

Мои демоны

АЛЕКСИД

Алексид

3:04

4

Трек Фрик

Фрик

АЛЕКСИД

Алексид

2:13

5

Трек Просто шум

Просто шум

АЛЕКСИД

Алексид

4:29

6

Трек Быть скромным

Быть скромным

АЛЕКСИД

Алексид

1:29

7

Трек Шрамы

Шрамы

АЛЕКСИД

Алексид

2:38

8

Трек Приглашаю на рейв

Приглашаю на рейв

АЛЕКСИД

Алексид

3:01

9

Трек Крысы (feat. Письма мёртвого человека)

Крысы (feat. Письма мёртвого человека)

АЛЕКСИД

Алексид

3:19

10

Трек Негатив

Негатив

АЛЕКСИД

Алексид

3:10

11

Трек Сука

Сука

АЛЕКСИД

Алексид

3:08

12

Трек Я сделал свой выбор

Я сделал свой выбор

АЛЕКСИД

Алексид

3:33

13

Трек Аутро

Аутро

АЛЕКСИД

Алексид

0:57

