©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023.

Информация о правообладателе: RecRule
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Ты одна
Ты одна2025 · Сингл · Аслан Осмаев
Релиз Сийна туьтеш
Сийна туьтеш2024 · Сингл · Аслан Осмаев
Релиз Хьо ас лоьху
Хьо ас лоьху2024 · Сингл · Аслан Осмаев
Релиз Стенна ахь ойла соь йойту
Стенна ахь ойла соь йойту2024 · Сингл · Аслан Осмаев
Релиз Генахь суьйре
Генахь суьйре2023 · Сингл · Аслан Осмаев
Релиз Йиц елла
Йиц елла2023 · Сингл · Аслан Осмаев
Релиз Малика
Малика2023 · Сингл · Аслан Осмаев
Релиз Хьан хьежар
Хьан хьежар2023 · Сингл · Аслан Осмаев
Релиз Нана
Нана2022 · Сингл · Аслан Осмаев
Релиз Моря гладь
Моря гладь2022 · Сингл · Аслан Осмаев
Релиз Нохчийчоь
Нохчийчоь2022 · Сингл · Аслан Осмаев
Релиз Деган лаам
Деган лаам2022 · Альбом · Аслан Осмаев

