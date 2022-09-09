Информация о правообладателе: 3RR0R C0D3
Альбом · 2022
Microcontrollers
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Consequent (feat. Failed Desires)2025 · Альбом · 3RR0R C0D3
Hongosto2025 · Сингл · 3RR0R C0D3
Corrupted Data2025 · Альбом · 3RR0R C0D3
Hurting2025 · Сингл · 3RR0R C0D3
Purpose2025 · Сингл · 3RR0R C0D3
God Slayer2025 · Сингл · 3RR0R C0D3
T3rr0r, Vol. 42024 · Альбом · 3RR0R C0D3
Status2024 · Альбом · 3RR0R C0D3
Illusionist2024 · Сингл · 3RR0R C0D3
Iguana2023 · Сингл · 3RR0R C0D3
T3rr0r, Vol. 32023 · Альбом · 3RR0R C0D3
Ai2023 · Сингл · 3RR0R C0D3
Fighters2023 · Сингл · 3RR0R C0D3
Crypt2023 · Сингл · 3RR0R C0D3