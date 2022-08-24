О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

neklyud

neklyud

,

YURCHENKO

Сингл  ·  2022

Отпусти меня

#Русский рэп#Хип-хоп

4 лайка

neklyud

Артист

neklyud

Релиз Отпусти меня

#

Название

Альбом

1

Трек Отпусти меня

Отпусти меня

neklyud

,

YURCHENKO

Отпусти меня

3:12

Информация о правообладателе: Панама Мьюзик
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз По рукам
По рукам2025 · Сингл · neklyud
Релиз Восход
Восход2025 · Сингл · neklyud
Релиз Тёмные очки
Тёмные очки2025 · Сингл · neklyud
Релиз Мама
Мама2025 · Сингл · neklyud
Релиз Не переучить
Не переучить2025 · Сингл · neklyud
Релиз Февраль
Февраль2025 · Сингл · neklyud
Релиз Бодров
Бодров2025 · Сингл · BRATSKIY
Релиз Будто бы психи
Будто бы психи2024 · Сингл · neklyud
Релиз Фартовые
Фартовые2024 · Сингл · neklyud
Релиз Под неоновым дождём
Под неоновым дождём2024 · Сингл · neklyud
Релиз Бывшая (Kartash Remix)
Бывшая (Kartash Remix)2024 · Сингл · neklyud
Релиз Сердце бриллиант
Сердце бриллиант2024 · Сингл · neklyud
Релиз Густой дым
Густой дым2024 · Сингл · neklyud
Релиз Дживанши
Дживанши2024 · Сингл · neklyud

Похожие альбомы

Релиз Сошёл с ума
Сошёл с ума2021 · Альбом · Rostovskiy
Релиз Тёмная ночь
Тёмная ночь2023 · Сингл · Воскресенский
Релиз А ты вся такая
А ты вся такая2024 · Сингл · Воскресенский
Релиз Барная стойка
Барная стойка2023 · Сингл · TAMAN
Релиз Выстрелил в упор
Выстрелил в упор2023 · Сингл · 52Ghz
Релиз Во все тяжкие
Во все тяжкие2021 · Сингл · ARCHI
Релиз В душе туман
В душе туман2022 · Сингл · LIANTO
Релиз Чёрным по белому
Чёрным по белому2021 · Сингл · Разумный
Релиз Пятак
Пятак2024 · Сингл · ПОЛИКАРПОВ
Релиз Ой да на кой
Ой да на кой2023 · Сингл · Prostov
Релиз Выстрел
Выстрел2022 · Сингл · НЕИЗВЕСТНЫЙ
Релиз Загулял паренёк
Загулял паренёк2023 · Сингл · НЕИЗВЕСТНЫЙ
Релиз Густой дым
Густой дым2024 · Сингл · neklyud
Релиз Холодным, не живым
Холодным, не живым2023 · Сингл · Pust

Похожие артисты

neklyud
Артист

neklyud

Romanova
Артист

Romanova

БОДЯ МИР642
Артист

БОДЯ МИР642

RIOT98
Артист

RIOT98

Stepagaaa
Артист

Stepagaaa

TAMAN
Артист

TAMAN

52Ghz
Артист

52Ghz

Dewensoon
Артист

Dewensoon

АЛФЁРОВ
Артист

АЛФЁРОВ

Pust
Артист

Pust

НЕИЗВЕСТНЫЙ
Артист

НЕИЗВЕСТНЫЙ

WEGAS
Артист

WEGAS

Prostov
Артист

Prostov