Alex Turr

Alex Turr

Альбом  ·  2018

Intro

#Электроника
Alex Turr

Артист

Alex Turr

Релиз Intro

#

Название

Альбом

1

Трек Home

Home

Alex Turr

Intro

5:03

2

Трек Yards

Yards

Alex Turr

Intro

7:33

3

Трек Am Stram Gram

Am Stram Gram

Alex Turr

Intro

6:14

4

Трек Romance

Romance

Alex Turr

Intro

6:41

Информация о правообладателе: Incepto Music
