Сергей Ростов

Сергей Ростов

Альбом  ·  2022

Песни поэта А. Шаганова композитор И. Пьянков, Часть 6 (2022 Remastered)

Контент 18+

#На русском

2 лайка

Сергей Ростов

Артист

Сергей Ростов

Релиз Песни поэта А. Шаганова композитор И. Пьянков, Часть 6 (2022 Remastered)

#

Название

Альбом

1

Трек Играй со мной (2022 Remastered)

Играй со мной (2022 Remastered)

Сергей Ростов

Песни поэта А. Шаганова композитор И. Пьянков, Часть 6 (2022 Remastered)

3:28

2

Трек Помни обо мне (2022 Remastered)

Помни обо мне (2022 Remastered)

Сергей Ростов

Песни поэта А. Шаганова композитор И. Пьянков, Часть 6 (2022 Remastered)

5:30

3

Трек Предпоследний вечный сейшн (2022 Remastered)

Предпоследний вечный сейшн (2022 Remastered)

Сергей Ростов

Песни поэта А. Шаганова композитор И. Пьянков, Часть 6 (2022 Remastered)

4:46

4

Трек Я буду ждать (2022 Remastered)

Я буду ждать (2022 Remastered)

Сергей Ростов

Песни поэта А. Шаганова композитор И. Пьянков, Часть 6 (2022 Remastered)

4:36

5

Трек Я почти не помню дома (2022 Remastered)

Я почти не помню дома (2022 Remastered)

Сергей Ростов

Песни поэта А. Шаганова композитор И. Пьянков, Часть 6 (2022 Remastered)

3:22

6

Трек Весенний сад (2022 Remastered)

Весенний сад (2022 Remastered)

Сергей Ростов

Песни поэта А. Шаганова композитор И. Пьянков, Часть 6 (2022 Remastered)

2:42

7

Трек Вобла (2022 Remastered)

Вобла (2022 Remastered)

Сергей Ростов

Песни поэта А. Шаганова композитор И. Пьянков, Часть 6 (2022 Remastered)

4:02

8

Трек Две подружки одноклассницы (2022 Remastered)

Две подружки одноклассницы (2022 Remastered)

Сергей Ростов

Песни поэта А. Шаганова композитор И. Пьянков, Часть 6 (2022 Remastered)

4:12

9

Трек Не твоя вина (2022 Remastered)

Не твоя вина (2022 Remastered)

Сергей Ростов

Песни поэта А. Шаганова композитор И. Пьянков, Часть 6 (2022 Remastered)

4:26

10

Трек Но зато не скучный (2022 Remastered)

Но зато не скучный (2022 Remastered)

Сергей Ростов

Песни поэта А. Шаганова композитор И. Пьянков, Часть 6 (2022 Remastered)

4:08

Информация о правообладателе: DAS Music & Pictures
