Информация о правообладателе: (Gear Art Music SoundTracks)
Волна по релизу
Релиз Black Hole Abyss
Black Hole Abyss2022 · Альбом · ZsetH
Релиз I Claim Nothing
I Claim Nothing2022 · Альбом · ZsetH
Релиз With Loves (Instrumental Guitars) [Live Version]
With Loves (Instrumental Guitars) [Live Version]2022 · Сингл · ZsetH
Релиз Blue Eyes Crown
Blue Eyes Crown2021 · Альбом · ZsetH
Релиз Warhammer
Warhammer2021 · Сингл · ZsetH
Релиз Rising Stars
Rising Stars2021 · Альбом · ZsetH
Релиз Chaos Rims
Chaos Rims2021 · Альбом · ZsetH
Релиз Father
Father2021 · Сингл · ZsetH
Релиз Soulmate
Soulmate2021 · Сингл · ZsetH
Релиз The Crying Machine
The Crying Machine2021 · Альбом · ZsetH
Релиз Heaven May Cry
Heaven May Cry2021 · Сингл · ZsetH

ZsetH
Артист

ZsetH

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож