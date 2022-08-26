О нас

K.T.A

K.T.A

Альбом  ·  2022

Autonomía

#Инструментальная
K.T.A

Артист

K.T.A

Релиз Autonomía

#

Название

Альбом

1

Трек Independiente (Intro 20/8)

Independiente (Intro 20/8)

K.T.A

Autonomía

1:13

2

Трек Ambición

Ambición

K.T.A

Autonomía

2:29

3

Трек Sale Simple

Sale Simple

K.T.A

Autonomía

2:45

4

Трек Calma

Calma

K.T.A

Autonomía

2:38

5

Трек Domingo

Domingo

K.T.A

Autonomía

3:54

6

Трек Impaciencia

Impaciencia

K.T.A

Autonomía

3:38

7

Трек Noche a Noche

Noche a Noche

K.T.A

Autonomía

2:34

8

Трек Sobrado

Sobrado

K.T.A

Autonomía

2:24

9

Трек 24/7

24/7

K.T.A

Autonomía

2:33

10

Трек Reposo

Reposo

K.T.A

Autonomía

2:35

11

Трек Canapé

Canapé

K.T.A

Autonomía

2:12

12

Трек Comuna 9

Comuna 9

K.T.A

Autonomía

3:32

13

Трек Amor

Amor

K.T.A

Autonomía

3:04

14

Трек Tranquilidad

Tranquilidad

K.T.A

Autonomía

2:42

15

Трек Logros

Logros

K.T.A

Autonomía

3:06

16

Трек Trap Beat

Trap Beat

K.T.A

Autonomía

2:11

17

Трек Fmin Duko

Fmin Duko

K.T.A

Autonomía

2:17

18

Трек Astral

Astral

K.T.A

Autonomía

2:11

19

Трек Viaje

Viaje

K.T.A

Autonomía

4:30

20

Трек Hard Trap Beat

Hard Trap Beat

K.T.A

Autonomía

3:04

21

Трек Ballin

Ballin

K.T.A

Autonomía

2:45

22

Трек Nación

Nación

K.T.A

Autonomía

4:33

23

Трек Desinterés

Desinterés

K.T.A

Autonomía

2:03

24

Трек Fantasmas

Fantasmas

K.T.A

Autonomía

3:12

25

Трек 11

11

K.T.A

Autonomía

3:06

26

Трек Mataderos

Mataderos

K.T.A

Autonomía

4:00

27

Трек Classic

Classic

K.T.A

Autonomía

3:34

28

Трек Tarde

Tarde

K.T.A

Autonomía

2:28

29

Трек 1440

1440

K.T.A

Autonomía

3:12

30

Трек Sin Ataduras

Sin Ataduras

K.T.A

Autonomía

3:33

Информация о правообладателе: K.T.A
