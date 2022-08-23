О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Аперитив перед жизнью

Аперитив перед жизнью

Альбом  ·  2022

Грустный альбом с грустными людьми

#Альтернативный рок
Аперитив перед жизнью

Артист

Аперитив перед жизнью

Релиз Грустный альбом с грустными людьми

#

Название

Альбом

1

Трек Интро

Интро

Аперитив перед жизнью

Грустный альбом с грустными людьми

0:38

2

Трек Галлюцинации

Галлюцинации

Аперитив перед жизнью

Грустный альбом с грустными людьми

1:18

3

Трек Телефон

Телефон

Аперитив перед жизнью

Грустный альбом с грустными людьми

1:59

4

Трек Тусклый свет

Тусклый свет

Аперитив перед жизнью

Грустный альбом с грустными людьми

2:07

5

Трек Зрачки

Зрачки

Аперитив перед жизнью

Грустный альбом с грустными людьми

1:13

6

Трек Отель

Отель

Аперитив перед жизнью

Грустный альбом с грустными людьми

1:31

7

Трек Удалила

Удалила

Аперитив перед жизнью

Грустный альбом с грустными людьми

2:12

8

Трек Болото

Болото

Аперитив перед жизнью

Грустный альбом с грустными людьми

1:36

9

Трек Накровати

Накровати

Аперитив перед жизнью

Грустный альбом с грустными людьми

1:49

Информация о правообладателе: Аперитив перед жизнью
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Цикличность и реальность
Цикличность и реальность2025 · Альбом · Аперитив перед жизнью
Релиз Капюшон
Капюшон2024 · Сингл · Аперитив перед жизнью
Релиз Я боюсь я боюсь я боюсь я боюсь
Я боюсь я боюсь я боюсь я боюсь2024 · Сингл · Аперитив перед жизнью
Релиз А почему?
А почему?2023 · Сингл · Аперитив перед жизнью
Релиз В темноте
В темноте2023 · Сингл · Аперитив перед жизнью
Релиз Я заработаю
Я заработаю2023 · Сингл · Аперитив перед жизнью
Релиз Алкогольно-депрессивная дружба
Алкогольно-депрессивная дружба2023 · Альбом · Аперитив перед жизнью
Релиз Упаду
Упаду2022 · Сингл · Аперитив перед жизнью
Релиз Курорт для нищих
Курорт для нищих2022 · Альбом · Аперитив перед жизнью
Релиз Грустный альбом с грустными людьми
Грустный альбом с грустными людьми2022 · Альбом · Аперитив перед жизнью

Похожие артисты

Аперитив перед жизнью
Артист

Аперитив перед жизнью

yanfromtheblock
Артист

yanfromtheblock

Squatine
Артист

Squatine

Qfi
Артист

Qfi

A7
Артист

A7

MangoChill
Артист

MangoChill

daiki085
Артист

daiki085

Knight Mayor
Артист

Knight Mayor

Tim4ikDT
Артист

Tim4ikDT

Lil Indio
Артист

Lil Indio

realmxnor
Артист

realmxnor

Ilya Strastin
Артист

Ilya Strastin

Brunin
Артист

Brunin