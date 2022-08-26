О нас

korpsy

korpsy

Альбом  ·  2022

Вечерняя посиделка с самим собой

#Инди

2 лайка

korpsy

Артист

korpsy

Релиз Вечерняя посиделка с самим собой

#

Название

Альбом

1

Трек Я хочу стать звездой

Я хочу стать звездой

korpsy

Вечерняя посиделка с самим собой

2:23

2

Трек Антидепрессант

Антидепрессант

korpsy

Вечерняя посиделка с самим собой

2:48

3

Трек Вечерняя посиделка с самим собой

Вечерняя посиделка с самим собой

korpsy

Вечерняя посиделка с самим собой

2:01

4

Трек Что со мной не так

Что со мной не так

korpsy

Вечерняя посиделка с самим собой

1:32

5

Трек Никто

Никто

korpsy

Вечерняя посиделка с самим собой

2:21

6

Трек Переулок 66

Переулок 66

korpsy

Вечерняя посиделка с самим собой

2:16

7

Трек Влюблены

Влюблены

korpsy

Вечерняя посиделка с самим собой

2:09

8

Трек Промокший и голодный

Промокший и голодный

korpsy

Вечерняя посиделка с самим собой

2:42

9

Трек Свет

Свет

korpsy

Вечерняя посиделка с самим собой

1:22

10

Трек Никогда

Никогда

korpsy

Вечерняя посиделка с самим собой

2:02

Информация о правообладателе: korpsy
