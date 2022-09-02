О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Tehan Perera

Tehan Perera

,

Kaizer Kaiz

Сингл  ·  2022

Ayale

#Поп
Tehan Perera

Артист

Tehan Perera

Релиз Ayale

#

Название

Альбом

1

Трек Ayale

Ayale

Tehan Perera

,

Kaizer Kaiz

Ayale

3:13

Информация о правообладателе: Desawana Studios
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Mata Oya (Unuhuma 4)
Mata Oya (Unuhuma 4)2025 · Сингл · Tehan Perera
Релиз Kelle Mata Pissu
Kelle Mata Pissu2024 · Альбом · Tehan Perera
Релиз Nimawuden
Nimawuden2023 · Сингл · Tehan Perera
Релиз Ayale
Ayale2022 · Сингл · Tehan Perera
Релиз Andure Saranni
Andure Saranni2021 · Сингл · Tehan Perera
Релиз Yanne Ai
Yanne Ai2021 · Сингл · Tehan Perera
Релиз Vinda Premaya
Vinda Premaya2020 · Сингл · Tehan Perera
Релиз Manamaaliye - Single
Manamaaliye - Single2018 · Сингл · Tehan Perera
Релиз Nihanda Wuye - Single
Nihanda Wuye - Single2018 · Сингл · Tehan Perera
Релиз Unuhuma
Unuhuma2012 · Альбом · Tehan Perera

Похожие артисты

Tehan Perera
Артист

Tehan Perera

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож