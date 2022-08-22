О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

dxstrvction

dxstrvction

Альбом  ·  2022

Average

#Хип-хоп

1 лайк

dxstrvction

Артист

dxstrvction

Релиз Average

#

Название

Альбом

1

Трек Average

Average

dxstrvction

Average

1:36

2

Трек Bonus

Bonus

dxstrvction

Average

1:38

3

Трек What You Gonna Do

What You Gonna Do

dxstrvction

Average

1:42

Информация о правообладателе: dxstrvction
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз I Have Two Moods
I Have Two Moods2023 · Альбом · dxstrvction
Релиз Phonkydown
Phonkydown2023 · Альбом · dxstrvction
Релиз Phonkydown
Phonkydown2023 · Альбом · dxstrvction
Релиз Phonk from Hell
Phonk from Hell2023 · Альбом · dxstrvction
Релиз Three Deviations
Three Deviations2022 · Альбом · dxstrvction
Релиз Jupiter
Jupiter2022 · Сингл · dxstrvction
Релиз Disaster
Disaster2022 · Сингл · dxstrvction
Релиз Average
Average2022 · Альбом · dxstrvction
Релиз Mode:phonk
Mode:phonk2021 · Альбом · dxstrvction

Похожие альбомы

Релиз bloodx3!
bloodx3!2023 · Сингл · Sadfriendd
Релиз Retribution
Retribution2022 · Сингл · PHONK WALKER
Релиз VALHALLA
VALHALLA2022 · Альбом · DXRTYTYPE
Релиз ИМЯЛЕЙЛАХИМИКАТ
ИМЯЛЕЙЛАХИМИКАТ2025 · Сингл · leilahimikat
Релиз SPEEDBLAST
SPEEDBLAST2022 · Сингл · Q SHY
Релиз Stay Smoked 3021
Stay Smoked 30212021 · Альбом · DJ KUSH SMOKAH
Релиз NFS
NFS2023 · Сингл · WH!TE PR!NCE
Релиз RADIOACTIVE
RADIOACTIVE2022 · Сингл · DXRTYTYPE
Релиз THOUSAND SHOTS
THOUSAND SHOTS2024 · Сингл · EvxlEmpxre
Релиз Infernal
Infernal2019 · Альбом · Etxrnxtx
Релиз HAZE PASSION
HAZE PASSION2022 · Сингл · WEEDMANE
Релиз Bebra
Bebra2021 · Сингл · Solo Made
Релиз HELLA THRILL 4
HELLA THRILL 42025 · Альбом · FEXFILLMANE
Релиз my only desire
my only desire2025 · Сингл · wikuro

Похожие артисты

dxstrvction
Артист

dxstrvction

Archez
Артист

Archez

PRXSXNT FXTURE
Артист

PRXSXNT FXTURE

Send 1
Артист

Send 1

GHOSTFACE PLAYA
Артист

GHOSTFACE PLAYA

Pharmacist
Артист

Pharmacist

DJ Paul
Артист

DJ Paul

HXI
Артист

HXI

Playamane
Артист

Playamane

WEEDMANE
Артист

WEEDMANE

OKZIYX
Артист

OKZIYX

PHONK WALKER
Артист

PHONK WALKER

Jidanofu
Артист

Jidanofu