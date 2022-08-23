О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

lying head

lying head

Сингл  ·  2022

Грустная поэия

#Русский рэп#Хип-хоп
lying head

Артист

lying head

Релиз Грустная поэия

#

Название

Альбом

1

Трек Грустная поэия

Грустная поэия

lying head

Грустная поэия

1:56

Информация о правообладателе: lying head
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Добрый мальчик (feat. xrum$)
Добрый мальчик (feat. xrum$)2023 · Сингл · lying head
Релиз Ohana Www
Ohana Www2023 · Альбом · lying head
Релиз Мечтать
Мечтать2023 · Сингл · lying head
Релиз Бейби блефует
Бейби блефует2023 · Сингл · lying head
Релиз Умный и крутой (feat. Bassco)
Умный и крутой (feat. Bassco)2023 · Сингл · lying head
Релиз 2x7x8x (feat. Bassco)
2x7x8x (feat. Bassco)2023 · Сингл · lying head
Релиз Пол бутылки вина
Пол бутылки вина2022 · Альбом · lying head
Релиз Пуджэбой
Пуджэбой2022 · Сингл · lying head
Релиз Пять на неделе
Пять на неделе2022 · Сингл · lying head
Релиз Грустная поэия
Грустная поэия2022 · Сингл · lying head
Релиз Денис
Денис2022 · Сингл · lying head
Релиз The Blond Bachelor
The Blond Bachelor2022 · Альбом · lying head
Релиз Maybe Bambi
Maybe Bambi2022 · Сингл · lying head
Релиз Ohana 2
Ohana 22022 · Альбом · lying head

Похожие артисты

lying head
Артист

lying head

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож