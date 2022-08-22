О нас

Alkonost

Alkonost

Альбом  ·  2022

Ведомые ветром (instrumental)

#Русский рок#Рок

Alkonost

Артист

Alkonost

Релиз Ведомые ветром (instrumental)

#

Название

Альбом

1

Трек Интро (гимн ветру) [instrumental]

Интро (гимн ветру) [instrumental]

Alkonost

Ведомые ветром (instrumental)

2:10

2

Трек Там, где живут ветра (instrumental)

Там, где живут ветра (instrumental)

Alkonost

Ведомые ветром (instrumental)

5:39

3

Трек Лента на ветру (instrumental)

Лента на ветру (instrumental)

Alkonost

Ведомые ветром (instrumental)

4:46

4

Трек Долгая ночь (instrumental)

Долгая ночь (instrumental)

Alkonost

Ведомые ветром (instrumental)

4:40

5

Трек Парус (instrumental)

Парус (instrumental)

Alkonost

Ведомые ветром (instrumental)

4:31

6

Трек Воин слова (instrumental)

Воин слова (instrumental)

Alkonost

Ведомые ветром (instrumental)

5:04

7

Трек Ведьма (instrumental)

Ведьма (instrumental)

Alkonost

Ведомые ветром (instrumental)

4:23

8

Трек Пророчество (instrumental)

Пророчество (instrumental)

Alkonost

Ведомые ветром (instrumental)

4:03

9

Трек Песня силы (instrumental)

Песня силы (instrumental)

Alkonost

Ведомые ветром (instrumental)

3:56

10

Трек Bird (Instrumental)

Bird (Instrumental)

Alkonost

Ведомые ветром (instrumental)

4:18

Информация о правообладателе: Alkonost
