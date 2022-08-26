О нас

South Soul

South Soul

Альбом  ·  2022

Natural Interaction

#Хаус
South Soul

Артист

South Soul

Релиз Natural Interaction

#

Название

Альбом

1

Трек Joanna

Joanna

South Soul

Natural Interaction

2:59

2

Трек Piccadilly Club

Piccadilly Club

South Soul

Natural Interaction

2:34

3

Трек Always

Always

South Soul

Natural Interaction

2:33

4

Трек Butterfly

Butterfly

South Soul

Natural Interaction

2:04

5

Трек Crystals

Crystals

South Soul

Natural Interaction

2:48

6

Трек Cinnamoon

Cinnamoon

South Soul

Natural Interaction

2:59

7

Трек 1984

1984

South Soul

Natural Interaction

2:34

8

Трек Dunes

Dunes

South Soul

Natural Interaction

2:59

9

Трек Experimental

Experimental

South Soul

Natural Interaction

2:47

10

Трек Clusters

Clusters

South Soul

Natural Interaction

2:53

11

Трек Beloved

Beloved

South Soul

Natural Interaction

2:29

12

Трек Digital Lunch

Digital Lunch

South Soul

Natural Interaction

2:33

13

Трек Acid Rain

Acid Rain

South Soul

Natural Interaction

2:07

14

Трек Dream Up

Dream Up

South Soul

Natural Interaction

2:17

15

Трек Ebb Tide

Ebb Tide

South Soul

Natural Interaction

1:56

16

Трек Analog Kiss

Analog Kiss

South Soul

Natural Interaction

3:00

17

Трек Easy Groovie

Easy Groovie

South Soul

Natural Interaction

2:59

18

Трек Fragile

Fragile

South Soul

Natural Interaction

2:44

19

Трек Phrisian Melody

Phrisian Melody

South Soul

Natural Interaction

2:46

Информация о правообладателе: Night Time Records
