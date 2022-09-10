О нас

Terror Letov

Terror Letov

Альбом  ·  2022

ДАРЫ ДИОНИСА

Контент 18+

#Русский рэп#Хип-хоп

2 лайка

Terror Letov

Артист

Terror Letov

Релиз ДАРЫ ДИОНИСА

#

Название

Альбом

1

Трек АКТ 1. FEMIDA'S TEARZ. СЛЁЗЫ БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ

АКТ 1. FEMIDA'S TEARZ. СЛЁЗЫ БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ

Terror Letov

ДАРЫ ДИОНИСА

2:14

2

Трек АКТ 2. EXXXODAR. ПАДШЕЕ ВЕЛИЧИЕ.

АКТ 2. EXXXODAR. ПАДШЕЕ ВЕЛИЧИЕ.

Terror Letov

,

SUBHADRA, P-BABY-BANE

ДАРЫ ДИОНИСА

4:57

3

Трек АКТ 3. ДАРЫ ДИОНИСА. ВОСТОРГ

АКТ 3. ДАРЫ ДИОНИСА. ВОСТОРГ

Terror Letov

ДАРЫ ДИОНИСА

2:42

4

Трек АКТ 4. ТАК РАНО ЖИТЬ, ТАК ПОЗДНО УМИРАТЬ

АКТ 4. ТАК РАНО ЖИТЬ, ТАК ПОЗДНО УМИРАТЬ

Terror Letov

ДАРЫ ДИОНИСА

3:25

5

Трек АКТ 5. ПЛУТОН 505. СОВЕРШЕННОЕ БЕЗУМИЕ

АКТ 5. ПЛУТОН 505. СОВЕРШЕННОЕ БЕЗУМИЕ

Terror Letov

ДАРЫ ДИОНИСА

2:33

6

Трек АКТ 6. IMMORTAL KILL. ГИБЕЛЬ БЕССМЕРТНЫХ

АКТ 6. IMMORTAL KILL. ГИБЕЛЬ БЕССМЕРТНЫХ

Terror Letov

,

XENEZZ, ZOMBIEYEAHPANDO, SKYLAK475

ДАРЫ ДИОНИСА

4:41

7

Трек АКТ 7. DEMON RAGE MODE. ACTIVATED

АКТ 7. DEMON RAGE MODE. ACTIVATED

Terror Letov

ДАРЫ ДИОНИСА

2:55

Информация о правообладателе: MusicAlligator
