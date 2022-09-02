О нас

Gutta100

Gutta100

Альбом  ·  2022

Gutta Love

Контент 18+

#Хип-хоп
Gutta100

Артист

Gutta100

Релиз Gutta Love

#

Название

Альбом

1

Трек Face

Face

Gutta100

Gutta Love

1:39

2

Трек Lie to Me

Lie to Me

Gutta100

Gutta Love

2:46

3

Трек Wanna Know

Wanna Know

Gutta100

Gutta Love

3:31

4

Трек Miss U Not

Miss U Not

Gutta100

Gutta Love

2:45

Информация о правообладателе: FTC / Understream
