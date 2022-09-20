О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Roh

Roh

Альбом  ·  2022

Decide

Контент 18+

#Рок
Roh

Артист

Roh

Релиз Decide

#

Название

Альбом

1

Трек Dont You Wanna

Dont You Wanna

Roh

Decide

3:15

2

Трек Take You Back

Take You Back

Roh

Decide

3:37

3

Трек Remember

Remember

Roh

Decide

3:31

4

Трек Masochist Dreams

Masochist Dreams

Roh

Decide

3:28

5

Трек Doubt

Doubt

Roh

Decide

3:03

6

Трек Decide

Decide

Roh

Decide

2:49

7

Трек Nothing

Nothing

Roh

Decide

3:31

8

Трек End of Our Time

End of Our Time

Roh

Decide

2:57

9

Трек Face It

Face It

Roh

Decide

2:41

Информация о правообладателе: Roh
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Decide
Decide2022 · Альбом · Roh
Релиз Head Space
Head Space2021 · Альбом · Roh
Релиз Seu Amor Por Mim
Seu Amor Por Mim2021 · Альбом · Roh
Релиз Sesiones Buhardilla, Vol. 1
Sesiones Buhardilla, Vol. 12021 · Альбом · Roh
Релиз Not Sorry Anymore
Not Sorry Anymore2021 · Альбом · Roh
Релиз Ciencia Ficción
Ciencia Ficción2021 · Альбом · Roh
Релиз Marte
Marte2021 · Альбом · Laura Úbeda
Релиз Ain't Up 2 Me
Ain't Up 2 Me2021 · Альбом · Roh
Релиз Soul Heat
Soul Heat2021 · Альбом · Roh
Релиз See Me Low
See Me Low2021 · Альбом · Roh
Релиз Unas Cuantas Historias
Unas Cuantas Historias2021 · Альбом · Roh
Релиз Enero
Enero2021 · Альбом · Roh
Релиз Papel de Fumar
Papel de Fumar2021 · Альбом · Roh
Релиз Meen Green
Meen Green2020 · Альбом · Roh

Похожие артисты

Roh
Артист

Roh

ВОДА
Артист

ВОДА

.b
Артист

.b

Winston
Артист

Winston

Городская тоска
Артист

Городская тоска

DJ Flo
Артист

DJ Flo

Dub Incorporation
Артист

Dub Incorporation

Spart
Артист

Spart

Carlos
Артист

Carlos

Armani
Артист

Armani

Tiago
Артист

Tiago

Shoom
Артист

Shoom

Norwood
Артист

Norwood