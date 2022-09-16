О нас

Roper

Roper

Сингл  ·  2022

Headshots

#Хип-хоп
Roper

Артист

Roper

Релиз Headshots

#

Название

Альбом

1

Трек Headshots

Headshots

Roper

Headshots

3:12

Информация о правообладателе: Roper
Другие альбомы исполнителя

Релиз The Other End of the Rope
The Other End of the Rope2024 · Альбом · Roper
Релиз The Cycle of Heartbreak
The Cycle of Heartbreak2024 · Альбом · Roper
Релиз Right of Way
Right of Way2023 · Сингл · Roper
Релиз I Blame You
I Blame You2022 · Сингл · Roper
Релиз Shooting for the Moon
Shooting for the Moon2022 · Сингл · Roper
Релиз Headshots
Headshots2022 · Сингл · Roper
Релиз Creativity
Creativity2022 · Сингл · Roper
Релиз Silent Nights
Silent Nights2022 · Сингл · Roper
Релиз Head in the Clouds
Head in the Clouds2022 · Сингл · Roper
Релиз The Wire
The Wire2022 · Сингл · Roper
Релиз Dreams to Nightmares
Dreams to Nightmares2022 · Сингл · Roper
Релиз Black Honey (Cover)
Black Honey (Cover)2022 · Сингл · Roper
Релиз Independence Day
Independence Day2022 · Сингл · Roper
Релиз Venom
Venom2022 · Сингл · Roper

Roper
Артист

Roper

