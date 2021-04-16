Информация о правообладателе: Bien Xanh Music
Альбом · 2021
Giận Mà Thương
Giận Mà Thương2021 · Альбом · Yên Nhiên
Giai Điệu Tự Hào2021 · Альбом · Yên Nhiên
Đất Nước Trọn Niềm Vui2021 · Альбом · Yên Nhiên
Những Đóa Hướng Dương2020 · Альбом · Yên Nhiên
Hành Khúc Ngày Và Đêm2020 · Альбом · Yên Nhiên
Việt Nam Quê Hương Tôi2020 · Альбом · Yên Nhiên
Ơi Con Sóng Tình Ca2017 · Сингл · Yên Nhiên
Tết Đã Về Tết Đã Về2017 · Сингл · Yên Nhiên
Thuyền Hoa2017 · Сингл · Yên Nhiên
Tình Theo Bến Đỗ2016 · Сингл · Yên Nhiên
Sầu Lẻ Bóng2016 · Альбом · Yên Nhiên