FEDALL

FEDALL

Альбом  ·  2022

Spirit, Pt.1

Контент 18+

#Хип-хоп
FEDALL

Артист

FEDALL

Релиз Spirit, Pt.1

#

Название

Альбом

1

Трек La Bourge

La Bourge

FEDALL

Spirit, Pt.1

2:26

2

Трек L'Averse

L'Averse

FEDALL

Spirit, Pt.1

2:56

3

Трек Oseille

Oseille

FEDALL

Spirit, Pt.1

2:26

4

Трек Desert Eagle

Desert Eagle

FEDALL

Spirit, Pt.1

2:32

Информация о правообладателе: SPIRITUALIST
