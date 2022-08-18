О нас

YTkaNoSs

YTkaNoSs

Сингл  ·  2022

Бардак

#Русский рэп#Хип-хоп
YTkaNoSs

Артист

YTkaNoSs

Релиз Бардак

#

Название

Альбом

1

Трек Бардак

Бардак

YTkaNoSs

Бардак

1:30

Волна по релизу

