DJ Slon

DJ Slon

и

Жуткий Лазер

Альбом  ·  2022

Album №1

#Электроника

6 лайков

DJ Slon

Артист

DJ Slon

Релиз Album №1

#

Название

Альбом

1

Трек Jenny

Jenny

DJ Slon

,

Жуткий Лазер

Album №1

6:24

2

Трек Dance in the shadow

Dance in the shadow

DJ Slon

,

Жуткий Лазер

Album №1

6:14

3

Трек Bass line on Rimskiy - Korsakov

Bass line on Rimskiy - Korsakov

DJ Slon

,

Жуткий Лазер

Album №1

4:01

4

Трек We came to dance in a neighboring village

We came to dance in a neighboring village

DJ Slon

,

Жуткий Лазер

Album №1

3:42

5

Трек track 11

track 11

DJ Slon

,

Жуткий Лазер

Album №1

3:24

6

Трек disturbance

disturbance

DJ Slon

,

Жуткий Лазер

Album №1

4:28

7

Трек Palahuni

Palahuni

DJ Slon

,

Жуткий Лазер

Album №1

5:18

8

Трек Pop

Pop

DJ Slon

,

Жуткий Лазер

Album №1

5:23

9

Трек my 40 spring

my 40 spring

DJ Slon

,

Жуткий Лазер

Album №1

5:36

10

Трек lunatic

lunatic

DJ Slon

,

Жуткий Лазер

Album №1

5:09

11

Трек RMU 02

RMU 02

DJ Slon

,

Жуткий Лазер

Album №1

7:44

12

Трек Z80

Z80

DJ Slon

,

Жуткий Лазер

Album №1

4:15

Информация о правообладателе: Gost Zvuk
