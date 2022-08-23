Информация о правообладателе: Effective Pop
Сингл · 2022
Я не упаду (Remix)
Свет земного дня2025 · Сингл · ANEYA
Придуманный остров2025 · Сингл · ANEYA
Души не умирают2025 · Сингл · ANEYA
Дыхание2025 · Сингл · ANEYA
Высоко (Remix)2025 · Сингл · ANEYA
Теряю тебя2025 · Сингл · ANEYA
Вестник перемен2024 · Сингл · ANEYA
По крупицам2024 · Сингл · ANEYA
Такая манкая для тебя2024 · Сингл · ANEYA
Ты моё Солнце2024 · Сингл · ANEYA
А ты всё тот же странник2024 · Сингл · ANEYA
Я - апрель2024 · Сингл · ANEYA
Я пела до дрожи2024 · Сингл · ANEYA
Ветер и тишина2024 · Альбом · ANEYA