Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

EVER45

EVER45

Альбом  ·  2022

Электрические осадки

#Русский рэп#Рэп, ритм-н-блюз
EVER45

Артист

EVER45

Релиз Электрические осадки

#

Название

Альбом

1

Трек Сменка

Сменка

EVER45

Электрические осадки

4:09

2

Трек Чёрный список

Чёрный список

EVER45

Электрические осадки

3:13

3

Трек Энергия

Энергия

EVER45

Электрические осадки

2:18

4

Трек Болван

Болван

EVER45

Электрические осадки

2:49

5

Трек Моё имя

Моё имя

EVER45

Электрические осадки

3:37

6

Трек Асакуса

Асакуса

EVER45

Электрические осадки

2:54

7

Трек Возбуждение

Возбуждение

EVER45

Электрические осадки

3:32

8

Трек Неволя

Неволя

EVER45

Электрические осадки

3:09

9

Трек Иду домой

Иду домой

EVER45

Электрические осадки

2:24

10

Трек Шиширо

Шиширо

EVER45

Электрические осадки

3:16

11

Трек Фудзияма 2

Фудзияма 2

EVER45

Электрические осадки

2:29

12

Трек Яна

Яна

EVER45

Электрические осадки

1:55

Информация о правообладателе: internet product
