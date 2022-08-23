О нас

HOLODGANG

HOLODGANG

Сингл  ·  2022

Детка я влюблён

#Русский рэп#Рэп, ритм-н-блюз
HOLODGANG

Артист

HOLODGANG

Релиз Детка я влюблён

#

Название

Альбом

1

Трек Детка я влюблён

Детка я влюблён

HOLODGANG

Детка я влюблён

2:32

Информация о правообладателе: SFEROOM DISTRIBUTION
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз По мкаду (prod. HOLODGANG PRODUCTION)
По мкаду (prod. HOLODGANG PRODUCTION)2024 · Сингл · HOLODGANG
Релиз Louis (prod by. HOLODGANG PRODUCTION)
Louis (prod by. HOLODGANG PRODUCTION)2023 · Сингл · HOLODGANG
Релиз Было дело (prod. HOLODGANG PRODUCTION)
Было дело (prod. HOLODGANG PRODUCTION)2023 · Сингл · HOLODGANG
Релиз Факт (prod. HOLODGANG PRODUCTION)
Факт (prod. HOLODGANG PRODUCTION)2023 · Сингл · HOLODGANG
Релиз Помню (prod. HOLODGANG PRODUCTION)
Помню (prod. HOLODGANG PRODUCTION)2023 · Сингл · HOLODGANG
Релиз Стиль (prod. HOLODGANG PRODUCTION)
Стиль (prod. HOLODGANG PRODUCTION)2023 · Сингл · HOLODGANG
Релиз Отпусти (prod. HOLODGANG PRODUCTION)
Отпусти (prod. HOLODGANG PRODUCTION)2023 · Сингл · HOLODGANG
Релиз Big Deal (prod. HOLODGANG PRODUCTION)
Big Deal (prod. HOLODGANG PRODUCTION)2023 · Сингл · HOLODGANG
Релиз Судьба
Судьба 2023 · Сингл · HOLODGANG
Релиз Алко
Алко2022 · Сингл · HOLODGANG
Релиз AUTRO
AUTRO2022 · Сингл · HOLODGANG
Релиз Районы
Районы 2022 · Сингл · HOLODGANG
Релиз Everyday (Prod. KOLGANOV BEATS x plucxyomg)
Everyday (Prod. KOLGANOV BEATS x plucxyomg)2022 · Сингл · HOLODGANG
Релиз Детка я влюблён
Детка я влюблён2022 · Сингл · HOLODGANG

