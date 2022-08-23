Информация о правообладателе: FUJI JR
Сингл · 2022
#iloveyou (prod. by klimlords)
Другие альбомы исполнителя
XIII2024 · Сингл · Assura
Competizione2024 · Сингл · Assura
Последний выпускной2024 · Сингл · Renn Moon
тайфун2022 · Сингл · Assura
#iloveyou (prod. by klimlords)2022 · Сингл · Assura
MONSTER2022 · Сингл · kidCalvin
Outside2021 · Альбом · KIK'A
succubus + mike2021 · Сингл · Assura
DEADINSIDEPUNK (prod. by klimlords & nolyrics)2021 · Сингл · Assura
Move On2021 · Сингл · Lovelykidd
Rocky2020 · Сингл · Assura