Информация о правообладателе: zd management
Сингл · 2022
SILANG SANGKETO
#
Название
Альбом
Волна по релизу
TAK BISA KAU DUSTAI2023 · Сингл · Chika Andriani
PUNYA HATI PUNYA RASA2023 · Сингл · Chika Andriani
TERBELAH TAK TENTU ARAH2023 · Сингл · Chika Andriani
Cinta Putih Jadi Hitam2023 · Сингл · Chika Andriani
Sayang Ayah Putuih Dijalan2022 · Сингл · Chika Andriani
lah putiah rambuik dirantau2022 · Сингл · Chika Andriani
Mamandang jajak tingga2022 · Сингл · Chika Andriani
Lapehkan dari baban2022 · Сингл · Chika Andriani
kasiah lah jadi pamenan urang2022 · Сингл · Chika Andriani
SILANG SANGKETO2022 · Сингл · Chika Andriani
Karam dagang dirantau2022 · Альбом · Chika Andriani
tapacik dinan sansai2022 · Альбом · Chika Andriani
Lalok Lah Nak2021 · Сингл · Chika Andriani
Piala Dunia2021 · Альбом · Isal Melayu