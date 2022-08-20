О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

MORSON

MORSON

Сингл  ·  2022

Тень

#Русский рэп#Хип-хоп
MORSON

Артист

MORSON

Релиз Тень

#

Название

Альбом

1

Трек Тень

Тень

MORSON

Тень

1:44

Информация о правообладателе: MORSON
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Небо оберегай меня
Небо оберегай меня2023 · Сингл · MORSON
Релиз Последний букет от меня
Последний букет от меня2023 · Сингл · MORSON
Релиз Луна
Луна2022 · Сингл · MORSON
Релиз Сонар
Сонар2022 · Сингл · MORSON
Релиз Навсегда
Навсегда2022 · Сингл · MORSON
Релиз Моя Атлантида
Моя Атлантида2022 · Сингл · MORSON
Релиз Город мёртвых
Город мёртвых2022 · Сингл · MORSON
Релиз Калипсо
Калипсо2022 · Сингл · Stolz
Релиз По приколу
По приколу2022 · Сингл · MORSON
Релиз Тень
Тень2022 · Сингл · MORSON
Релиз Ещё налей
Ещё налей2022 · Сингл · MORSON
Релиз Догорел
Догорел2022 · Сингл · MORSON
Релиз Путеводная подружка
Путеводная подружка2021 · Сингл · MORSON
Релиз Не любим
Не любим2020 · Сингл · MORSON

Похожие артисты

MORSON
Артист

MORSON

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож