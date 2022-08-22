О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023.

Adrian Berenguer

Adrian Berenguer

Альбом  ·  2022

A Tale of Paper: Unfolded Melody

#Инструментальная

5 лайков

Adrian Berenguer

Артист

Adrian Berenguer

Релиз A Tale of Paper: Unfolded Melody

#

Название

Альбом

1

Трек A New Life

A New Life

Adrian Berenguer

A Tale of Paper: Unfolded Melody

4:16

2

Трек What Lurks

What Lurks

Adrian Berenguer

A Tale of Paper: Unfolded Melody

2:40

3

Трек Child's Room

Child's Room

Adrian Berenguer

A Tale of Paper: Unfolded Melody

2:25

4

Трек A House Made of Music

A House Made of Music

Adrian Berenguer

A Tale of Paper: Unfolded Melody

3:24

5

Трек Under Ground

Under Ground

Adrian Berenguer

A Tale of Paper: Unfolded Melody

3:16

6

Трек Think Think

Think Think

Adrian Berenguer

A Tale of Paper: Unfolded Melody

1:43

7

Трек While You Can

While You Can

Adrian Berenguer

A Tale of Paper: Unfolded Melody

2:08

8

Трек Something Hides

Something Hides

Adrian Berenguer

A Tale of Paper: Unfolded Melody

3:15

9

Трек Big Boss

Big Boss

Adrian Berenguer

A Tale of Paper: Unfolded Melody

4:17

10

Трек Reunion

Reunion

Adrian Berenguer

A Tale of Paper: Unfolded Melody

2:42

11

Трек Paper (Trailer Theme)

Paper (Trailer Theme)

Adrian Berenguer

A Tale of Paper: Unfolded Melody

2:23

Информация о правообладателе: Adrian Berenguer
