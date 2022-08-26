Информация о правообладателе: Desawana Studios
Сингл · 2022
Tharu As Pura
Tharu As Pura2022 · Сингл · Dilki Uresha
Palamu Haduwa2022 · Сингл · Dilki Uresha
Handapane2022 · Сингл · Dilki Uresha
Sindagana2021 · Сингл · Dilki Uresha
Magen Dura (Remix)2021 · Сингл · Dilki Uresha
Liya Liya (Remix)2021 · Сингл · Dilki Uresha
Husmak Tharamata - Single2020 · Сингл · Dilki Uresha
Suwapath Nowana Ridumak - Single2020 · Сингл · Dilki Uresha
Obata Adarei Man - Single2019 · Сингл · Dilki Uresha
Man Pathanawa - Single2016 · Сингл · Dilki Uresha
Mageth Ayusha - Single2016 · Сингл · Dilki Uresha