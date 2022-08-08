Информация о правообладателе: омонра
Сингл · 2022
Улитка
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Персидские заметки2025 · Альбом · Омонра
На груди2025 · Альбом · Омонра
Омонра2025 · Альбом · Омонра
Места положительных эмоций (2018.г)2025 · Альбом · Омонра
Реп2025 · Альбом · Омонра
Лето2025 · Альбом · Омонра
Легенды русского фонка2024 · Сингл · Слушай Экзорцист
Маленькие модницы2024 · Сингл · Омонра
Вечный атлант или белый камень (feat. вечная весна, мс палка)2024 · Сингл · Омонра
Ой (feat. Да нинджа)2024 · Сингл · Омонра
Хозяин сварки (feat. слушай экзорцист)2023 · Сингл · Омонра
Старые рифмы о главном (feat. сидоги)2022 · Сингл · Омонра
Ёбики2022 · Сингл · Омонра
Ты полюбому останешься2022 · Сингл · Омонра