О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Azat Avetyan

Azat Avetyan

Сингл  ·  2022

Наша боль

#Инструментальная
Azat Avetyan

Артист

Azat Avetyan

Релиз Наша боль

#

Название

Альбом

1

Трек Наша боль

Наша боль

Azat Avetyan

Наша боль

3:28

Информация о правообладателе: Azat Avetyan
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Lonely Waits
Lonely Waits2023 · Сингл · Azat Avetyan
Релиз Чёрное море
Чёрное море2022 · Сингл · Azat Avetyan
Релиз Танец рук
Танец рук2022 · Сингл · Azat Avetyan
Релиз Во имя любви
Во имя любви2022 · Сингл · Azat Avetyan
Релиз Наша боль
Наша боль2022 · Сингл · Azat Avetyan
Релиз Ночная гроза
Ночная гроза2022 · Сингл · Azat Avetyan
Релиз Нежность
Нежность2022 · Сингл · Azat Avetyan
Релиз Крик души
Крик души2022 · Сингл · Azat Avetyan
Релиз Слёзы дождя
Слёзы дождя2022 · Сингл · Azat Avetyan

Похожие альбомы

Релиз Избранное: музыка из кинофильмов и сериалов
Избранное: музыка из кинофильмов и сериалов2016 · Альбом · Алексей Шелыгин
Релиз The Very Best Of Yanni
The Very Best Of Yanni2000 · Альбом · Yanni
Релиз Меч - Игра - Бессонница (Музыка из телесериалов)
Меч - Игра - Бессонница (Музыка из телесериалов)2015 · Альбом · Алексей Шелыгин
Релиз Genshin Impact - The Stellar Moments Vol. 2
Genshin Impact - The Stellar Moments Vol. 22022 · Альбом · HOYO-MiX
Релиз Transience
Transience2014 · Альбом · Amethystium
Релиз Genshin Impact - The Stellar Moments, Vol. 3
Genshin Impact - The Stellar Moments, Vol. 32023 · Альбом · HOYO-MiX
Релиз The Promised Neverland Season1 Original Soundtrack
The Promised Neverland Season1 Original Soundtrack2019 · Альбом · Takahiro Obata
Релиз Transitions: Emotive Builds
Transitions: Emotive Builds2020 · Альбом · Richard Reinhardt
Релиз Yasak Elma (Orijinal Dizi Müzikleri)
Yasak Elma (Orijinal Dizi Müzikleri)2019 · Альбом · Ercument Orkut
Релиз Celtic Dreams
Celtic Dreams1998 · Альбом · Celtic Spirit
Релиз 40 musiques de films incontournables
40 musiques de films incontournables2014 · Альбом · Musique De Film
Релиз Timeless Instrumental Music from the Movies & TV
Timeless Instrumental Music from the Movies & TV2018 · Альбом · Various Artists
Релиз Tribute To Vangelis Hits Collection
Tribute To Vangelis Hits Collection2022 · Альбом · Fly Project

Похожие артисты

Azat Avetyan
Артист

Azat Avetyan

Yanni
Артист

Yanni

Ronnie Aldrich & His 2 Pianos
Артист

Ronnie Aldrich & His 2 Pianos

Stevan Pasero
Артист

Stevan Pasero

Philter
Артист

Philter

Батурин Андрей Константинович
Артист

Батурин Андрей Константинович

Rachel Z
Артист

Rachel Z

Giorgos Stavrianos
Артист

Giorgos Stavrianos

Taliesin Orchestra
Артист

Taliesin Orchestra

Jörg-Peter Siebert
Артист

Jörg-Peter Siebert

Dallas Smith
Артист

Dallas Smith

Yanis Orchestra
Артист

Yanis Orchestra

Daniel Pezzotti
Артист

Daniel Pezzotti