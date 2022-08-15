О нас

Soulful

Soulful

Альбом  ·  2022

Slow Movements

#Электроника
Soulful

Артист

Soulful

Релиз Slow Movements

#

Название

Альбом

1

Трек Actuals

Actuals

Soulful

Slow Movements

1:57

2

Трек Special Simhat Torah

Special Simhat Torah

Soulful

Slow Movements

1:54

3

Трек Preferential Benefits

Preferential Benefits

Soulful

Slow Movements

1:40

4

Трек Mug Blowpipe

Mug Blowpipe

Soulful

Slow Movements

2:00

5

Трек Colonies Golding

Colonies Golding

Soulful

Slow Movements

2:32

6

Трек Pass Bivouacking

Pass Bivouacking

Soulful

Slow Movements

1:54

7

Трек Can Let

Can Let

Soulful

Slow Movements

2:01

8

Трек Employees Accite

Employees Accite

Soulful

Slow Movements

1:50

9

Трек Literature

Literature

Soulful

Slow Movements

2:30

10

Трек Acute Angle Considerably

Acute Angle Considerably

Soulful

Slow Movements

2:00

11

Трек Comprise

Comprise

Soulful

Slow Movements

2:42

12

Трек Decade Grades

Decade Grades

Soulful

Slow Movements

2:05

13

Трек Bring

Bring

Soulful

Slow Movements

2:03

14

Трек Allies

Allies

Soulful

Slow Movements

1:53

15

Трек Rays Chickpeas

Rays Chickpeas

Soulful

Slow Movements

2:00

16

Трек Plymouth

Plymouth

Soulful

Slow Movements

1:54

17

Трек Hopeless

Hopeless

Soulful

Slow Movements

2:38

18

Трек Derby

Derby

Soulful

Slow Movements

1:52

Информация о правообладателе: soulful
