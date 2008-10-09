О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Династия

Династия

Альбом  ·  2008

Черновики

#Русский рок#Рок
Династия

Артист

Династия

Релиз Черновики

#

Название

Альбом

1

Трек Счастье

Счастье

Династия

Черновики

3:02

2

Трек Опять на вокзал (Гастарбайтерская)

Опять на вокзал (Гастарбайтерская)

Династия

Черновики

3:25

3

Трек Чё ты трёшь

Чё ты трёшь

Династия

Черновики

2:17

4

Трек Замкнутый круг

Замкнутый круг

Династия

Черновики

3:10

5

Трек Оставайся

Оставайся

Династия

Черновики

2:19

6

Трек Алкоголь и зов природы

Алкоголь и зов природы

Династия

Черновики

2:28

7

Трек Седьмой сон

Седьмой сон

Династия

Черновики

3:28

8

Трек Ночные окна

Ночные окна

Династия

Черновики

2:52

9

Трек Уходящие дни

Уходящие дни

Династия

Черновики

3:19

10

Трек Последний день ноября

Последний день ноября

Династия

Черновики

2:10

11

Трек Далека дорога (Растаманская)

Далека дорога (Растаманская)

Династия

Черновики

4:06

12

Трек Вера

Вера

Династия

Черновики

1:00

13

Трек На краю (2000 лет)

На краю (2000 лет)

Династия

Черновики

5:13

14

Трек Невинномысский блюз (Бонус трек)

Невинномысский блюз (Бонус трек)

Династия

Черновики

3:17

15

Трек По лестнице в небо (Бонус трек)

По лестнице в небо (Бонус трек)

Династия

Черновики

2:37

Информация о правообладателе: Династия
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Дым над городом
Дым над городом2024 · Сингл · Династия
Релиз Чудище
Чудище2024 · Сингл · Династия
Релиз Верблюд
Верблюд2024 · Сингл · Династия
Релиз Провинциальный город N
Провинциальный город N2024 · Альбом · Династия
Релиз Н.н.з.л.
Н.н.з.л.2024 · Альбом · Династия
Релиз До небес
До небес2024 · Сингл · Династия
Релиз Однажды вечером
Однажды вечером2024 · Альбом · Династия
Релиз На пороге весны
На пороге весны2023 · Сингл · Династия
Релиз Тело молодое
Тело молодое2023 · Сингл · Династия
Релиз Частица любви
Частица любви2022 · Альбом · Династия
Релиз Время великих надежд
Время великих надежд2022 · Сингл · Династия
Релиз Самое время
Самое время2022 · Сингл · Династия
Релиз Запорожская сечь
Запорожская сечь2022 · Сингл · Династия
Релиз На свет
На свет2021 · Сингл · Династия

Похожие альбомы

Релиз Aska
Aska2013 · Сингл · Miha
Релиз Струны души
Струны души2022 · Сингл · Islam
Релиз Времена
Времена2023 · Альбом · Алексей Витаминович
Релиз CR7 Aura
CR7 Aura2025 · Сингл · DJ ARANA
Релиз Не плачь
Не плачь2023 · Сингл · Meyd
Релиз Rhythm & Waves
Rhythm & Waves2020 · Сингл · Sunner Soul
Релиз Помнишь мам...
Помнишь мам...2023 · Сингл · @vit.meloman
Релиз Agressivo do Rkj
Agressivo do Rkj2023 · Сингл · DJ RKJ
Релиз Lalala
Lalala2023 · Сингл · Ndreko
Релиз А моя мечта...
А моя мечта...2024 · Сингл · Alenka
Релиз Dum Dum (Yousef Circus Rework)
Dum Dum (Yousef Circus Rework)2017 · Сингл · Kideko
Релиз NE ВИDNO
NE ВИDNO2025 · Сингл · Lil G Mike
Релиз Птица без крыла
Птица без крыла2025 · Сингл · Элина Мишиева

Похожие артисты

Династия
Артист

Династия

Иван Кудрявцев
Артист

Иван Кудрявцев

Иван Краско
Артист

Иван Краско

ANNA
Артист

ANNA

Наталья Литвинова
Артист

Наталья Литвинова

Денис Некрасов
Артист

Денис Некрасов

Игорь Петров
Артист

Игорь Петров

Владимир Ерёмин
Артист

Владимир Ерёмин

Ян Горбачевский
Артист

Ян Горбачевский

Audiobooks
Артист

Audiobooks

AKUAL SOUND
Артист

AKUAL SOUND

Оля Кекс
Артист

Оля Кекс

Татьяна Николашина
Артист

Татьяна Николашина