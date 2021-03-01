О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Alec Koff

Alec Koff

Альбом  ·  2021

Red Lights

#Метал

3 лайка

Alec Koff

Артист

Alec Koff

Релиз Red Lights

#

Название

Альбом

1

Трек Unstoppable

Unstoppable

Alec Koff

Red Lights

1:51

2

Трек Commander

Commander

Alec Koff

Red Lights

2:19

3

Трек Leading Role

Leading Role

Alec Koff

Red Lights

3:31

4

Трек Acute

Acute

Alec Koff

Red Lights

2:11

5

Трек Leadership Crisis

Leadership Crisis

Alec Koff

Red Lights

1:51

6

Трек Their Principle

Their Principle

Alec Koff

Red Lights

2:21

7

Трек Representation

Representation

Alec Koff

Red Lights

2:37

8

Трек Rich People

Rich People

Alec Koff

Red Lights

1:52

9

Трек Modern Definition

Modern Definition

Alec Koff

Red Lights

2:12

10

Трек Concept

Concept

Alec Koff

Red Lights

2:19

11

Трек Dogmatic

Dogmatic

Alec Koff

Red Lights

2:59

12

Трек Setback

Setback

Alec Koff

Red Lights

2:53

13

Трек Supreme

Supreme

Alec Koff

Red Lights

2:03

14

Трек Eleven

Eleven

Alec Koff

Red Lights

2:15

15

Трек Declaration

Declaration

Alec Koff

Red Lights

2:10

16

Трек Transferred Power

Transferred Power

Alec Koff

Red Lights

2:01

17

Трек Destruction of the Shrine

Destruction of the Shrine

Alec Koff

Red Lights

2:17

18

Трек October

October

Alec Koff

Red Lights

2:00

19

Трек Dissolved

Dissolved

Alec Koff

Red Lights

2:05

20

Трек Divisions

Divisions

Alec Koff

Red Lights

2:32

21

Трек You Must Be Insane

You Must Be Insane

Alec Koff

Red Lights

2:22

22

Трек Invasion

Invasion

Alec Koff

Red Lights

2:01

23

Трек Superpower

Superpower

Alec Koff

Red Lights

1:58

24

Трек Manifesto

Manifesto

Alec Koff

Red Lights

2:14

25

Трек Ultimate Goal

Ultimate Goal

Alec Koff

Red Lights

1:56

26

Трек For the Misery

For the Misery

Alec Koff

Red Lights

2:49

27

Трек Dialectical

Dialectical

Alec Koff

Red Lights

2:51

28

Трек Attacks

Attacks

Alec Koff

Red Lights

1:56

29

Трек Existing Realities

Existing Realities

Alec Koff

Red Lights

1:51

30

Трек Monopoly

Monopoly

Alec Koff

Red Lights

2:00

31

Трек Material History

Material History

Alec Koff

Red Lights

1:44

32

Трек New Forces

New Forces

Alec Koff

Red Lights

2:17

33

Трек Your Signal

Your Signal

Alec Koff

Red Lights

2:22

34

Трек Root of All Problems

Root of All Problems

Alec Koff

Red Lights

1:52

35

Трек Ideology

Ideology

Alec Koff

Red Lights

1:59

36

Трек Motorised

Motorised

Alec Koff

Red Lights

2:06

37

Трек Coalition

Coalition

Alec Koff

Red Lights

1:43

38

Трек Previous Day

Previous Day

Alec Koff

Red Lights

1:56

39

Трек Grace of Law

Grace of Law

Alec Koff

Red Lights

2:20

40

Трек Millions of People

Millions of People

Alec Koff

Red Lights

2:16

41

Трек Leave the Ground

Leave the Ground

Alec Koff

Red Lights

2:18

42

Трек In the Position

In the Position

Alec Koff

Red Lights

1:54

43

Трек Regression

Regression

Alec Koff

Red Lights

2:04

Информация о правообладателе: Alec Koff
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Armored
Armored2025 · Сингл · Alec Koff
Релиз Undefeated
Undefeated2025 · Сингл · Alec Koff
Релиз Killbox
Killbox2025 · Сингл · Alec Koff
Релиз Might Makes Right
Might Makes Right2025 · Сингл · Alec Koff
Релиз Aggressor
Aggressor2025 · Сингл · Alec Koff
Релиз Train Play Destroy
Train Play Destroy2025 · Альбом · Alec Koff
Релиз Cyber Division
Cyber Division2025 · Сингл · Alec Koff
Релиз Final Boss
Final Boss2025 · Сингл · Alec Koff
Релиз Starbreaker
Starbreaker2025 · Сингл · Alec Koff
Релиз Как молоды мы были
Как молоды мы были2025 · Сингл · Андрей Лефлер
Релиз Toxic
Toxic2025 · Сингл · Alec Koff
Релиз Collapse Within
Collapse Within2025 · Сингл · Alec Koff
Релиз Gifts from Above
Gifts from Above2025 · Сингл · Alec Koff
Релиз Rush
Rush2025 · Сингл · Alec Koff

Похожие альбомы

Релиз Resistance
Resistance2020 · Альбом · Alec Koff
Релиз Best Metal, Pt. 1
Best Metal, Pt. 12023 · Альбом · Alec Koff
Релиз Bullet Catcher
Bullet Catcher2022 · Сингл · Alec Koff
Релиз Tactical Weapon
Tactical Weapon2022 · Сингл · Alec Koff
Релиз Strong Nation
Strong Nation2024 · Сингл · Alec Koff
Релиз Passenger
Passenger2011 · Альбом · A Life Divided
Релиз BFG Division
BFG Division2023 · Сингл · ScaryON
Релиз Beneath The Icy Flow
Beneath The Icy Flow2022 · Сингл · Alpine Universe
Релиз Freestyler
Freestyler2024 · Сингл · Dunik
Релиз S.V.P.D.A.
S.V.P.D.A.2021 · Сингл · Blitz Union
Релиз Imaginary Monsters
Imaginary Monsters2011 · Альбом · The Birthday Massacre
Релиз Aggressor
Aggressor2025 · Сингл · Alec Koff
Релиз Tonight
Tonight2017 · Сингл · Sunset Neon
Релиз Rage
Rage2025 · Сингл · Alec Koff

Похожие артисты

Alec Koff
Артист

Alec Koff

MrClaps
Артист

MrClaps

mr.Thrasher
Артист

mr.Thrasher

Dope Stars Inc.
Артист

Dope Stars Inc.

Unheilig
Артист

Unheilig

Positive Sound
Артист

Positive Sound

Blutengel
Артист

Blutengel

KALCYFR
Артист

KALCYFR

Ruoska
Артист

Ruoska

Heldmaschine
Артист

Heldmaschine

Alpine Universe
Артист

Alpine Universe

We Are The Catalyst
Артист

We Are The Catalyst

Nitroverts
Артист

Nitroverts