ALISA FURIKOVA

ALISA FURIKOVA

Альбом  ·  2022

Mixtape: Алиса в стране рэпа

#Русский рэп#Хип-хоп
ALISA FURIKOVA

Артист

ALISA FURIKOVA

Релиз Mixtape: Алиса в стране рэпа

#

Название

Альбом

1

Трек Молитва (feat. MC Den4ik)

Молитва (feat. MC Den4ik)

ALISA FURIKOVA

Mixtape: Алиса в стране рэпа

2:01

2

Трек Коронавирус (feat. MC Den4ik)

Коронавирус (feat. MC Den4ik)

ALISA FURIKOVA

Mixtape: Алиса в стране рэпа

1:28

3

Трек Diss Kovalev (feat. MC Den4ik)

Diss Kovalev (feat. MC Den4ik)

ALISA FURIKOVA

Mixtape: Алиса в стране рэпа

2:50

4

Трек Палуба (feat. MC Den4ik)

Палуба (feat. MC Den4ik)

ALISA FURIKOVA

Mixtape: Алиса в стране рэпа

3:11

5

Трек Рыба покрупнее

Рыба покрупнее

ALISA FURIKOVA

Mixtape: Алиса в стране рэпа

1:47

6

Трек Артём Можанов 2 (feat. MC Den4ik, MC Shrekzhanov)

Артём Можанов 2 (feat. MC Den4ik, MC Shrekzhanov)

ALISA FURIKOVA

Mixtape: Алиса в стране рэпа

2:29

7

Трек Не окей (feat. $TASCord)

Не окей (feat. $TASCord)

ALISA FURIKOVA

Mixtape: Алиса в стране рэпа

2:20

8

Трек 2020 (feat. MC Den4ik)

2020 (feat. MC Den4ik)

ALISA FURIKOVA

Mixtape: Алиса в стране рэпа

2:33

9

Трек Japanese Sheff (feat. MC Den4ik)

Japanese Sheff (feat. MC Den4ik)

ALISA FURIKOVA

Mixtape: Алиса в стране рэпа

2:24

10

Трек Мгновение (feat. MC Den4ik)

Мгновение (feat. MC Den4ik)

ALISA FURIKOVA

Mixtape: Алиса в стране рэпа

1:47

11

Трек Физрук (feat. MC Den4ik)

Физрук (feat. MC Den4ik)

ALISA FURIKOVA

Mixtape: Алиса в стране рэпа

2:35

12

Трек Принятие АМ3 (feat. MC Den4ik, MC Shrekzhanov)

Принятие АМ3 (feat. MC Den4ik, MC Shrekzhanov)

ALISA FURIKOVA

Mixtape: Алиса в стране рэпа

2:53

13

Трек Артём Можанов, - кто он? (feat. MC Shrekzhanov)

Артём Можанов, - кто он? (feat. MC Shrekzhanov)

ALISA FURIKOVA

Mixtape: Алиса в стране рэпа

2:11

14

Трек Избавь от страха (feat. Nine Cartridges)

Избавь от страха (feat. Nine Cartridges)

ALISA FURIKOVA

Mixtape: Алиса в стране рэпа

1:55

15

Трек Угар

Угар

ALISA FURIKOVA

Mixtape: Алиса в стране рэпа

2:31

Информация о правообладателе: ALISA FURIKOVA
Волна по релизу

