Информация о правообладателе: SHUM_Records
Альбом · 2017
Чёрный Шум
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Летит бумажный самолёт2025 · Сингл · The Zotff
Танцующие в пустоте2021 · Альбом · The Zotff
Йод2019 · Альбом · The Zotff
Чёрный Шум2017 · Альбом · The Zotff
Самостоятельное дыхание2013 · Альбом · The Zotff
Социальная адаптация похороненных заживо2011 · Альбом · The Zotff
Теория русских народных галлюцинаций2010 · Альбом · The Zotff