О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

UNSX

UNSX

,

20Tokens

Сингл  ·  2022

Злой!

#Русский рок#Рок

1 лайк

UNSX

Артист

UNSX

Релиз Злой!

#

Название

Альбом

1

Трек Злой!

Злой!

UNSX

,

20Tokens

Злой!

2:27

Информация о правообладателе: OSUMA
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз КАК И ОН
КАК И ОН2025 · Сингл · UNSX
Релиз NANA
NANA2025 · Сингл · UNSX
Релиз Клерк
Клерк2024 · Сингл · UNSX
Релиз AMIRI
AMIRI2024 · Сингл · UNSX
Релиз ALMOST FAMOUS
ALMOST FAMOUS2024 · Альбом · Эклипс
Релиз PINOCCHIO
PINOCCHIO2024 · Сингл · Эклипс
Релиз Баланс
Баланс2023 · Сингл · UNSX
Релиз СТМ
СТМ2023 · Сингл · Эклипс
Релиз Садист
Садист2023 · Сингл · UNSX
Релиз Ходячий труп
Ходячий труп2023 · Сингл · UNSX
Релиз Солт
Солт2022 · Сингл · UNSX
Релиз Масл кар
Масл кар2022 · Сингл · UNSX
Релиз Злой!
Злой!2022 · Сингл · UNSX
Релиз Винил
Винил2022 · Альбом · UNSX

Похожие альбомы

Релиз Триган-Д
Триган-Д2024 · Сингл · Port Avenue
Релиз Лилии
Лилии2021 · Сингл · Vulpes Vult!
Релиз Я остаюсь один
Я остаюсь один2023 · Сингл · Ахегао
Релиз Кислород
Кислород2022 · Сингл · Завтра Брошу
Релиз Дневники твоего сердца
Дневники твоего сердца2023 · Альбом · Stervell
Релиз Твоё безумно красивое сердце
Твоё безумно красивое сердце2022 · Альбом · Ошибся номером
Релиз Чёрно-белые пятна
Чёрно-белые пятна2022 · Альбом · Stervell
Релиз Они искали любовь
Они искали любовь2023 · Сингл · Ошибся номером
Релиз Беды с головой
Беды с головой2022 · Альбом · Port Avenue
Релиз Подснежники
Подснежники2024 · Сингл · Norma Tale
Релиз Девочка плачет
Девочка плачет2023 · Сингл · Ахегао
Релиз ВЫРОЮ ТЕБЕ МОГИЛУ
ВЫРОЮ ТЕБЕ МОГИЛУ2022 · Сингл · 20Tokens
Релиз Pluxyburg
Pluxyburg2024 · Сингл · Port Avenue
Релиз А ты ждала
А ты ждала2024 · Сингл · Ошибся номером

Похожие артисты

UNSX
Артист

UNSX

Дарья Дендера
Артист

Дарья Дендера

Афазия
Артист

Афазия

Pahanchick
Артист

Pahanchick

МОТЛИ
Артист

МОТЛИ

Папа запретит
Артист

Папа запретит

Gino De Liquid
Артист

Gino De Liquid

КАРАУЛ
Артист

КАРАУЛ

Inside
Артист

Inside

Кульбит JOE
Артист

Кульбит JOE

Ближе к телу
Артист

Ближе к телу

Myself
Артист

Myself

Фэнтезиан
Артист

Фэнтезиан