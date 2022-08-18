О нас

ערן לוי

ערן לוי

,

נירו לוי

Альбом  ·  2022

אחי פשוט שיש

#Поп
ערן לוי

Артист

ערן לוי

Релиз אחי פשוט שיש

#

Название

Альбом

1

Трек סין ומרוקו

סין ומרוקו

ערן לוי

,

נירו לוי

אחי פשוט שיש

3:23

2

Трек צמות

צמות

ערן לוי

,

נירו לוי

אחי פשוט שיש

2:44

3

Трек טעם של שיר

טעם של שיר

ערן לוי

,

נירו לוי

,

ערן לוי, נירו לוי

,

שרון עזריה

אחי פשוט שיש

4:00

4

Трек התחתנת

התחתנת

ערן לוי

,

נירו לוי

אחי פשוט שיש

2:56

5

Трек עשרים שלושים

עשרים שלושים

ערן לוי

,

נירו לוי

אחי פשוט שיש

3:20

6

Трек בדרך למיטה

בדרך למיטה

ערן לוי

,

נירו לוי

אחי פשוט שיש

3:07

7

Трек מול הים

מול הים

ערן לוי

,

נירו לוי

אחי פשוט שיש

4:39

8

Трек חמישה ביוני

חמישה ביוני

ערן לוי

,

נירו לוי

אחי פשוט שיש

3:17

9

Трек העם

העם

ערן לוי

,

נירו לוי

אחי פשוט שיש

4:02

10

Трек זקוק לך

זקוק לך

ערן לוי

,

נירו לוי

אחי פשוט שיש

2:43

Информация о правообладателе: Digistage
